На Луганщині 50% пологів патологічні

На Луганщині майже 50% пологів, а це приблизно 1000 пологів на рік, - пологи патологічні, котрі пов`язані з загрозою для життя матері чи дитини. В той же час Луганщина єдина область в Україні, що не має перинатального медичного центру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров`я Луганської облдержадміністрації Павла МАЛИША.

За його словами, голова Луганської облдержадміністрації Олександр АНТІПОВ на засіданні колегії з питань охорони здоров`я заявив про необхідність створення в області такого центру. На сьогодні фахівці Головного управління охорони здоров`я завершили підготовку необхідної медичної програми, що буде передана в ТОВ Інститут "Гражданпроект". Там будуть розроблені проектні роботи, на підставі яких облдержадміністрація направить запит у Кабінет міністрів України, і вже на урядовому рівні буде вирішене питання про фінансування будівництва перинатального центру в місті Луганську.

На один тільки проект з обласного бюджету уже виділено 0,5 млн. грн. На облаштування центру необхідно приблизно в 25-30 млн. грн. Що ж стосується будівництва і утримання центру, поки що точну суму підрахувати складно, додав П.МАЛИШ.