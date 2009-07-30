Кіровоградщина: у регіоні зменшився показник дитячої смертності

За півроку показник дитячої смертності в Кіровоградській області зменшився на 65%: із 14,79 до 9,65 на 1000 немовлят, народжених живими.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Показник материнської смертності в області за перше півріччя 2009 року склав 74,66 на 100 тис. народжених живими. Померли чотири жінки: у Кіровограді – 1, в Олександрії - 2, Олександрівському районі - 1.

В рамках програми з охорони материнства та дитинства на 2007-2009 роки для обласної лікарні придбано гематологічний аналізатор на суму 177 тис. грн. Також в бюджеті області на цей рік передбачено 1,150 млн. грн. для дитячої обласної лікарні, зокрема на придбання сучасного обладнання, проведення капітального ремонту рентгенологічного будинку, капітального ремонту автоклавної, виконання ремонту у гематологічному відділенні, ремонту покрівлі головного корпусу.

Для центру репродуктивного здоров’я на придбання лабораторної центрифуги, витяжної шафи, фотометра, мікроскопів витрачено 1,387 млн. грн.

За рахунок місцевих бюджетів на нове обладнання для дитячих і пологових відділень районних лікарень витрачено більше півмільйона грн.