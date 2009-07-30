Полтавщина: 4 людей померли після вживання етилового спирту

У колонії №69 під Кременчуком Полтавської області четверо ув’язнених померли після вживання етилового спирту

Про це сьогодні УНІАН повідомив мер міста Микола ГЛУХОВ.

За його словами, ув’язнені, змовившись, випили спирт. "Четверо померли. Ще п`ятеро перебувають у критичному стані", - сказав мер.

Про надзвичайну подію поінформовано і голову Полтавської облдерадміністрації Валерія АСАДЧЕВА.

Подробиці надзвичайної події уточнюються.

У ВТК № 69 відбувають покарання ув’язнені, що мають кілька судимостей.