Полтавщина: 4 людей померли після вживання етилового спирту
10:33, 30 липня 2009Країна
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5 - у критичному стані
У колонії №69 під Кременчуком Полтавської області четверо ув’язнених померли після вживання етилового спирту
Про це сьогодні УНІАН повідомив мер міста Микола ГЛУХОВ.
За його словами, ув’язнені, змовившись, випили спирт. "Четверо померли. Ще п`ятеро перебувають у критичному стані", - сказав мер.
Про надзвичайну подію поінформовано і голову Полтавської облдерадміністрації Валерія АСАДЧЕВА.
Подробиці надзвичайної події уточнюються.
У ВТК № 69 відбувають покарання ув’язнені, що мають кілька судимостей.
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