Продукти-"провокатори"

Організм людини – це дуже гармонійна і тонка організація. Матінка-природа передбачила буквально все, поклопоталася про кожну дрібницю. У результаті, ми одержали складну систему, яка функціонує настільки ідеально, що навіть сучасні світила медичної науки не знають всіх тонкощів роботи людського організму.

Однією з найдивовижніших його систем є травна система. З одного боку, наша травна система може витримати жахливі випробування у вигляді цілої тонни чіпсів, солоних горішків, солодкої газованої води і інших «продуктів-вбивців».

А з іншого боку, у неї є певні межі «терпіння», за якими можуть початися проблеми у всьому організмі і перші симптоми виявляються на шкірі обличчя, як «маячки», які сигналізують про те, що є якісь «неполадки».

І виражається «гнів» травної системи у вигляді появи ненависних вугрів, висипу, прищів, а також інших малоприємний проявів.

Що потрібно робити для того, щоб уберегти свою шкіру від цих неприємних сюрпризів? Потрібно змінити своє харчування і виключити, або максимально обмежити, в своєму раціоні кількість продуктів, які приносять більше шкоди, ніж користі, або взагалі не приносять ніякої користі.

Нижче ви знайдете список продуктів, які провокують появу всіх цих неприємних сюрпризів.

Продукт 1. Першим продуктом, про який ми говоритимемо, є кава.

В даний час ведеться безліч дискусій, навіть серед учених, щодо того, корисна кава або все ж таки шкідлива.

На цю тему написана безліч статей, в кожній з яких автор висловлює свою думку з приводу того, чого від кави більше: шкоди або користі.

Кава належить до продуктів, які провокують появу прищів.

Пояснюється це тим, що вживання кави сприяє тому, що в організмі посилюється вироблення гормону кортизола, який ще називають гормоном стресу.

Цей гормон є однією з головних причин появи прищів в середньому віці.

Продукт 2. Солодощі і борошняні продукти – це ще одні провокатори, часте і значне вживання яких може спровокувати появу прищів.

Цукор, цукерки, шоколад, торти, печиво, морозиво, чіпси, тістечка – все це викликає появу прищів.

Слід зазначити, що до цієї групи належать також фруктові і ягідні соки з підвищеним вмістом цукру.

Навряд чи ви, як і більшість населення нашої чудової планети, зможете відмовитися від всіх цих спокус.

Та і не потрібно, адже всі ці продукти роблять наше життя кращим. Давно доведено, що цукор сприяє виробленню в організмі «гормону щастя» - серотоніну.

Крім того, всі солодощі містять вуглеводи – речовини, які необхідні для нормальної роботи організму людини.

Завдяки регулярному споживанню вуглеводів в організмі людини відбувається енергетичний підйом.

Всі негативні наслідки, до яких може привести вживання цукру, виникають тільки в тому випадку, якщо ви зловживаєте солодощами.

Хочеться відзначити, що, на думку лікарів, вживання солодощів небезпечне для вагітних жінок.

Якщо в раціоні вагітної жінки наголошується надлишок вуглеводів, то це може спровокувати алергічні реакції у майбутньої дітвори, а також збільшити ризик розвитку у малюків, що ще не народилися, захворювань нервової системи.

Обов`язково шукайте компроміси, прагнучи замінити дуже калорійні і «некорисні» солодощі на ті, які приносять нашому організму користь.

Наприклад, цукор можна замінити медом, цукерки – сухофруктами, а коханий всіма шоколад можна замінити на не менш улюблений мармелад або зефір.

Продукт 3. Молочні продукти, як не дивно, також сприяють появі прищів.

Важливо відзначити, що ущемляти себе у вживанні знежиреного кефіру, сиру або молока не варто, а ось кількість морозива або сиру в раціоні необхідно скоротити.

Річ у тому, що молочні продукти, завдяки вмісту в них стероїдів і прогестерону, сприяють посиленню активності сальних залоз.

Якщо вам дуже важко живеться без великої кількість молочних продуктів у вашому меню, то постарайтеся налягати на живі йогурти, які містять корисні бактерії, сприяючі поліпшенню обміну речовин.

Продукт 4. Ще одним «продуктом-провокатором» є жир. Фахівці переконані, що всі органи і системи нашого організму в тій або іншій мірі страждають від того, що ми часто вживаємо в їжу жирні і смажені продукти.

Саме тому кількість жирів потрібно обмежувати.

Прагніть замінювати жири тваринного походження рослинними оліями.

При цьому, потрібно сказати, що повністю відмовлятися від жирів не можна, оскільки вони необхідні нашому організму разом зі всіма іншими речовинами.

Продукт 5. Горіхи також здатні викликати появу прищів.

Арахіс, мигдаль, фісташки, волоські, – всі ці горіхи здатні зіпсувати зовнішній вигляд нашої шкіри.

При цьому абсолютно не важливо, в якому вигляді ви вживаєте горіхи: смаженими, хрусткими, солоними або сирими.

Але потрібно повторитися і знов звернути вашу увагу на те, що проблеми з шкірою можуть виникнути тільки в тому випадку, якщо ви зловживатимете тим або іншим продуктом.

gen.su