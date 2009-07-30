У Києві аферисти використовують ім'я відомої клініки

Київські телефонні шахраї приготували нову пастку: «річне медобслуговування всього за тисячу гривень».

«Я представляю клініку «Борис» і хочу розповісти про нову рекламну акцію, – пролунав в квартирі на Позняках дзвінок незнайомої дівчини. – Ваш телефон потрапив в список номерів, чиї власники можуть обслуговуватися у нас цілий рік! Для цього досить заплатити тисячу гривень. Повірте, це дуже дешево: навіть один звичайний виїзд наших лікарів коштує 900 гривень!».

З перших же слів було зрозуміло, що це – лохотрон. Навіщо «Борису», чиї розцінки і справді високі, а клієнтура – заможна, рекламуватися навмання, серед випадкових людей з невідомим достатком? І чому в ЗМІ про «нову акцію» немає ні слівця? І чому «співробітниця клініки» не може назвати свого телефону – лише обіцяє, що «передзвонить пізніше, якщо це буде ще актуально»?.

«Нічого схожого на таку «акцію» ми не проводимо! – підтвердила підозри піар-менеджер «Бориса» Леся Головко. – Це абсолютно не наш стиль. Та і як би ви стали учасником подібного «розіграшу абонементів», якщо ніколи не були нашим клієнтом і у нас просто не немає про вас ніякої інформації? Звичайно, у нас діє медичне страхування – та коштує воно більше тисячі гривень, і точна сума залежить від різних чинників».

На жаль, передзвонювати шахраї не ризикнули. І тому залишилося таємницею, як вони хочуть одержувати гроші – на банківський рахунок або з рук в руки. Але не смійтеся над незграбністю аферистів, а краще розкажіть про них старшим родичам. Судячи з усього, «лікарів» просто налякало те, що в квартирі опинилася не літня людина, яка значилася по базах даних, а молоді квартиронаймачі з каверзними питаннями.

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