Безсимптомний інсульт: перші "дзвінки" захворювання

Безсимптомні інсульти, які не несуть за собою ніяких відчутних наслідків, але викликають пошкодження головного мозку, поширені серед людей старших 60 років. Особливо часто вони зустрічаються у людей з підвищеним кров`яним тиском. До такого висновку прийшли австралійські учені, що опублікували своє дослідження в випуску журналу Neurology, медичному журналі Американської академії неврології.

«Безсимптомні інсульти не такі вже і безсимптомні, адже вони можуть стати причиною проблем з пам`яттю і мисленням, а також привести до розвитку недоумства», - говорить автор дослідження Перміндер Сачдев (Perminder Sachdev), доктор медицини і філософії з університету Нового Південного Уеллса, Сідней, Австралія.

«Підвищений кров`яний тиск дуже легко піддається лікуванню, і тому це може бути хорошою підмогою для попередження судинних захворювань», - говорить Сачдев.

У дослідження, яке продовжувалося протягом чотирьох років, було залучено 477 чоловік у віці 60-64 років.

В результаті обробки даних учені прийшли до висновку, що у людей з високим кров`яним тиском ймовірність безсимптомних інсультів була на 60% вищою в порівнянні з тими, у кого тиск в нормі.

health-ua.org