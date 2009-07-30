Професор Наталія Семикоз: Променева терапія на лінійних прискорювачах дає приголомшливі успіхи в лікуванні раку

У рамках інформаційної кампанії «Рак виліковний», розпочатою Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», УНІАН продовжує публікувати серію матеріалів про методи діагностики і лікування онкологічних хвороб.

В Україні проблема онкології надгостра. З одного боку, щорічно 160 тисячам українцям ставлять діагноз “рак” (лікарі звинувачують і погану екологію, і нездоровий спосіб життя), а 90 тисяч наших співгромадян гинуть від злоякісних пухлин. Водночас у нашій пострадянській свідомості міцно засів міф про невиліковність онкологічної хвороби, як наслідок цього – патологічний страх. Більшість боїться навіть просто профілактичного візиту до лікаря-онколога. В основному пацієнти звертаються по допомогу вже на останніх стадіях хвороби. А результати в онкології залежать від того, на якому етапі захворювання розпочато лікування - це вже давно доведено світовими дослідженнями.

Ще 50-60 років тому онкохворі швидко помирали. Нині фахівці у всьому світі успішно лікують ці захворювання. Рак – не вирок. Таке гасло сучасних онкологів. Адже існують ефективні методи терапії, які, при своєчасно поставленому діагнозу і адекватному лікуванні, дозволяють досягти тривалої ремісії і людина повертається до звичного способу життя.

У всьому світі одним з ефективних сучасних методів лікування онкологічних захворювань всіх локалізацій (поряд з хірургічним та хіміотерапевтичним) є променева терапія на лінійних прискорювачах. Перші лінійні прискорювачі були розроблені ще в 1961 році. Відтоді їхня популярність неухильно зростає. Лінійними прискорювачами користуються у всьому цивілізованому світі.

Для України метод променевої терапії на лінійних прискорювачах досить новий. У нашій країні вітчизняні радіологи в основному працюють на кобальтових установках. Фахівці визнають – ці апарати мають низку недоліків: великі об`єми опромінювання, внаслідок чого здорові тканини одержують високі дози радіації, а це веде до виражених променевих реакцій і ушкоджень. А наявність постійного радіоактивного джерела Со 60 підвищує радіоактивний фон, що несприятливо позначається на стані здоров`я медичного персоналу.

Першими (і поки єдиними в державній системі охорони здоров`я) променеву терапію на медичних лінійних прискорювачах освоїли фахівці Донецького обласного протипухлинного центру. Донецький протипухлинний центр один з найбільших в Україні - на 600 ліжко-місць.

З лютого 2007 року в центрі на повну потужність працюють два лінійні прискорювачі фірми VARIAN (DBX, CLINAC 2100). За їхньої допомоги лікарі використовують спеціальну програму для лікування пухлини, яка передбачає дослідження на спіральному комп`ютерному томографі, створення індивідуального плану лікування, симуляцію пацієнта для точного відтворення лікування. За два з половиною роки проліковано вже близько 3 тисяч онкохворих.

«Проведення променевої терапії на лінійних прискорювачах – це один з сучасних методів лікування пацієнтів із злоякісними утвореннями всіх локалізацій, - розповідає завідувачка радіологічного відділення Донецького обласного протипухлинного центру, позаштатний фахівець Міністерства охорони здоров`я України з радіології і променевої терапії професор Наталія СЕМИКОЗ. – Система багатопелюсткового коліматора в прискорювачі дозволяє сформувати потрібне поле опромінювання і направити пучок опромінення в пухлину. Це дозволяє звести негативну дію на здорові тканини до мінімуму. Цей метод не викликає променевих ушкоджень, не гинуть здорові тканини, пацієнту не загрожує інвалідизація, а головне ми не спостерігаємо важких реакцій (загальних і місцевих), які були на старому устаткуванням».

Робота на лінійних прискорювачах дозволяє лікарям використовувати спеціальну програму - провести розмітку пацієнта і точніше потрапити пучку опромінення на уражену зону, виключивши із зони опромінення здорові органи і тканини, не викликаючи променеву реакцію. Завдяки цьому у вогнище підводиться потужніша доза, яка викликає некроз ракових клітин. При дії на пухлину опроміненням, руйнується генетична інформація злоякісних клітин, і пухлина гине. Найуразливішими є пухлини, що перебувають у процесі активного ділення клітин, тому вони краще піддаються дії.

Променева терапія також використовується в ситуаціях, коли у пацієнта невелика пухлина (0,5-1 см) і він відмовляється від хірургічного втручання. У цьому випадку за допомогою променевої терапії на лінійному прискорювачі викликається склероз пухлини.

«Проте бувають ситуації, коли пацієнти (і їх, на жаль більшість) потрапляють до нас із задавненими формами раку і оперативне лікування вже неможливе, - розповідає професор Наталія СЕМИКОЗ. - Тоді пацієнт, за рішенням консиліуму з трьох лікарів – хірурга, радіолога і хіміотерапевта, направляється для проходження променевої терапії разом із хіміотерапією. Проводиться перший етап променевої терапії, потім пацієнт відпускається на три тижні і оцінюється ефект».

За словами, професора Наталії СЕМИКОЗ, у 60 % випадках при первинно неоперабельних стадіях раку через три тижні у лікарів з`являється можливість перевести неоперабельну пухлину в операбельну.

Лікарі відзначають, що значний ефект спостерігається, коли використовують комбіновані методи лікування - за допомогою хірургії, променевої і хіміотерапії.

«Коли наш пацієнт одержує комплексне лікування, ми спостерігаємо дійсно виражений приголомшливий ефект. Ми маємо показники того, що люди повертаються і до нормального життя, і до своєї роботи. Нас дуже радує цей видимий об`єктивний ефект», - відзначає професор СЕМИКОЗ.

Наскільки ефективна променева терапія свідчить наплив онкопаціентів до Донецького протипухлинного центру.

«Кількість пацієнтів більшає. Черга на місяць вперед. У радіологічному відділенні - лише 120 ліжко-місць. Тому не всі приїжджі госпіталізуються. А одержують променеву терапію амбулаторно. Онкохворі з`їжджаються з усіх областей України. Є такі від яких вже відмовилися у інших клініках. Ми прагнемо допомогти всім, надаючи потрібну допомогу", - розповідає професор Н.СЕМИКОЗ.

Марія Турчина