Барвник "Діамантовий синій" знімає запалення спинного мозку

Харчові фарбники можуть дати надію людям з пошкодженнями спинного мозку, єдиний побічний ефект - синить, пише The Times з посиланням на недавні дослідження в цій галузі.

В ході дослідів над лабораторними щурами з`ясувалося, що фарбник "Кумассі" (діамантовий синій G - BBG) дозволяє зняти запалення в спинному мозку і значно покращує процес реабілітації після травми.

Непередбаченим побічним ефектом стало те, що синіє шкіра, вуха, ніс, хвіст тварини і кігті - навіть рожеві очі щурів-альбіносів стали блакитними.

В ході дослідження, подробиці якого були опубліковані сьогодні в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, щури одержували велику і маленьку дози BBG через 15 хвилин після нанесення їм травми спинного мозку, контрольній групі вводили воду.

Обидві групи, що одержали фарбник, справилися краще з реабілітацією, ніж контрольна група.

Зараз найчастіше для лікування використовуються великі дози стероїдів, проте вони ефективні тільки при незначних травмах, тому застосовуються тільки в 15% випадків. Майкен Недергаард, нейробіолог з Рочестерского університету в Нью-Йорку, один із співавторів опублікованого сьогодні дослідження, стверджує, що BBG може прокласти дорогу до ефективнішого лікування.

