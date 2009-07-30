У Росії виявлено 35 випадків захворювання на грип A/H1N1, до вечора ця кількість збільшиться на 6 чоловік.

Про це сьогодні в прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы» повідомив головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО.

«Офіційно остаточно зареєстровано на цю дату 35 хворих, що підтверджено за всіма тестами. У сьогоднішньому звіті ми дамо ще 6 – буде 41», - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

За його словами, в Росії обстежено більш як півмільйона чоловік, які прибувають з-за кордону.

Коментуючи повідомлення російських ЗМІ про те, що перша інфекційна лікарня Москви переповнена хворими на грип, Г.ОНІЩЕНКО зазначив, що в цій лікувальній установі розгорнуто 160 ліжок, із яких зайнято 40%.