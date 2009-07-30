Погода в Україні на завтра

Завтра в Україні погода суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 31 липня мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза; лише у більшості західних та північних областей без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, у південній частині подекуди 18-23°; вдень 24-29°, на Закарпатті до 31°; на високогір`ї Карпат вночі 8-13°, вдень 17-22°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, поблизу Феодосії 19°, Євпаторії 17°, у Дніпрі біля Києва 22°.