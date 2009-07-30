Росія: грип A/H1N1 не перешкода для початку навчального року

В Росії поки немає передумов для відстрочення початку навчального року через грип A/H1N1.

Про це сьогодні в прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы» повідомив головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО.

«На дану хвилину в країні немає жодних передумов для цього», - сказав Г.ОНИЩЕНКО.

Водночас він відзначив, що дитячі групи, які повернуться з «неблагополучних» країн, зможуть піти в школу після закінчення семи днів карантину.

Г.ОНИЩЕНКО повідомив, що існує рекомендація Всесвітній організації охорони здоров`я щодо подовження канікул.

Він додав, що у неблагополучних регіонах на один-два тижні переноситься початок навчання і тим самим «збивається» пік епідемії.

Раніше сьогодні Г.ОНИЩЕНКО повідомив, що в Росії вже виявлено 35 випадків захворювання на грип A/H1N1, до вечора ця кількість може збільшитися на 6 осіб

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Г.ОНИЩЕНКО повідомив, що початок навчального року в російських школах може бути відкладено у разі різкого збільшення числа хворих на грип H1N1. За словами головного санітарного лікаря, рекомендації щодо закриття шкіл у разі погіршення епідемічної обстановки надійшла від керівництва ВООЗ. "Якщо події розвиватимуться за стрімким сценарієм, Росія підтримає цей захід", - додав Г.ОНИЩЕНКО.