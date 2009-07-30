Що тільки не вважалося впродовж сторіч вірним засобом для продовження життя : корінь мандрагори, женьшень, цирконовий браслет, дихання діви... Як з`ясувалося днями, рішення питання знаходиться в холодильнику. Британські і австралійські учені встановили, що регулярне вживання в дитинстві молока або сиру приводить надалі до значно меншого ризику смерті від інсульту, а також до зниження смертності від інших захворювань.

Дослідження почалося ще в 1930-х рр., коли було вирішено порівняти раціон харчування у майже 4400 дітей з Англії і Шотландії. Увага зверталася на ступінь присутності в їжі кальцію. Через 65 років, тобто зараз, настав час підвести підсумки. Виявилось, що ті, у кого була багата кальцієм дієта, на 65% менше ризикують одержати інсульт, і на 25% – померти від інших серйозних захворювань.

Як необхідну для досягнення таких результатів норму дослідники називають 400 міліграм кальцію в день – це склянка молока або 50 грамів сиру. При цьому у міру дорослішання слід поступово переходити на менш жирні продукти, наприклад йогурти. Крім того, батькам рекомендують не забувати про збалансоване харчування дитини і вибирати дієту з низьким вмістом насичених жирів, солі і багато овочів.

Є у молока і ще як мінімум одна чудова властивість. Як з`ясували Інші Британські Учені, регулярне вживання цього напою на 15-20% скорочує ризик розвитку ракових захворювань.

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