Чим корисні помідори

Томат сьогодні — одна з найпопулярніших культур завдяки своїм цінним поживним і дієтичним якостям, великій різноманітності сортів. Його обробляють у відкритому грунті, під плівковими укриттями, в теплицях, парниках, на балконах, лоджіях і навіть в кімнатах на підвіконнях.

Крім прекрасних і незамінних смакових якостей, зовнішньої привабливості, помідор має багато корисних і цілющих властивостей. Помідори (томати) мають багатий потенціал необхідних речовин, мінералів і вітамінів для організму.

Лікопен, що входить до складу томатів, - унікальні природні ліки від багатьох хвороб. Лікопен має дуже сильні терапевтичні властивості. Він здатний захистити чоловіків від раку простати і жінок від раку шийки матки, припинити ділення пухлинних клітин і мутації ДНК. У перероблених томатах лікопену навіть більше, ніж в сирих. І він краще засвоюється у присутності жирів. Лікопен - це органічна сполука, що надає плодам насичений червоний колір, є дуже сильним натуральним антиоксидантом. Лікопен помітно знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Щоб салат з помідорами приніс максимум користі, треба заправити його соняшниковою олією, оскільки у поєднанні з рослинними жирами лікопен засвоюється набагато краще. І що необхідно знати, помідори набагато корисніші у вареному вигляді.

Корисні властивості томатів дуже багатогранні, так, томати - хороший антидепресант, помідори регулюють роботу нервової системи, завдяки серотоніну покращують настрій. Помідори мають антибактеріальні і протизапальні властивості, завдяки вмісту фітонцидів. Помідори дуже корисні для травної системи, вони покращують травлення і обмін речовин.

Помідори служать хорошим діуретиком при хворобах нирок і сечового міхура. Томати допомагають при астенії, атеросклерозі, азотемії, розладах кишечника.

Важлива косметична і омолоджуюча властивість помідора - він покращує колір обличчя, омолоджує шкіру, розгладжує зморшки.

Збільшення кількості помідорів в раціоні допомагає попередити і захворювання серця. Помідори допомагають зберегти зір і запобігають змінам у сітківці очей, які можуть стати причиною сліпоти в похилому віці. Помідори захищають організм від шкідливої дії сонячної радіації. Лікопен, що міститься в помідорах, покращує роботу мозку.

Як дієтичний продукт свіжі помідори і томатний сік призначають при захворюваннях, що супроводжуються порушенням обміну речовин, особливо водно-сольового обміну, серцево-судинних захворюваннях і розладах діяльності шлунково-кишкового тракту.

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