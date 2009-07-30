Комарі стануть джерелом вакцини від малярії

Європейські учені провели сміливий експеримент по вакцинації від малярії, роль шприців в якому виконали комарі. Висновки учених освітлює видання New England Journal of Medicine.

Відомо, що людина здатна придбати імунітет до малярії, якщо переможе хворобу. Крім того, відомо, що паразитів вбиває препарат хлорокін. Ці два моменти і підштовхнули учених до описуваного експерименту. П`ятнадцять добровольців протягом трьох місяців регулярно приймали хлорокін, раз на місяць їх кусали комарі.

Вакцини на основі ослаблених вірусів і паразитів широко застосовуються для профілактики різних захворювань. Виготовити аналогічну вакцину від малярії дуже складно. Використовувати ту ж методику у всенародному масштабі поки що непрактично, але очевидно, що учені на вірному шляху: "вакцина" на основі живих малярійних паразитів дійсно здатна позбавити людство від недуги.

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