Солодка газована вода, цитрусові соки і чай руйнують зуби

Для запобігання зубній ерозії і пошкодженню емалі стоматологи рекомендують назавжди відмовитися від содової і цукровмісної солодкої газованої води, обмежити вживання соку цитрусових і визначених видів чаю. Такі кислі напої, як содові, апельсиновий, лимонний і грейпфрутовий соки, а також зелений і чорний чай у великій кількості приводять до пошкодження структури зуба і сприяють втраті зубів, довели лікарі Академії генеральної стоматології /США/.

При високому споживанні таких напоїв розвивається процес демінералізації, що зачіпає тканини порожнини рота – емаль і дентин. Наслідки ерозії – це стирання зубної структури унаслідок негативної дії кислот, що сприяє втраті зубів.

За словами медиків, деякі люди можуть навіть не помітити наявність зубних проблем, коли відбуваються ранні стадії ерозії. Без належної діагностики і профілактики це приводить до розвитку серйозних проблем порожнини рота. Фахівці настійно рекомендують відвідувати стоматолога двічі в рік, а при виявленні ерозії визначити харчове джерело пошкодження зуба.

ami-tass.ru