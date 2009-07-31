Як розвивати систему охорони здоров’я в Україні?

Проект Європейського Союзу “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні” спільно з Міністерством охорони здоров’я та Національною медичною премією оголошує конкурс для журналістів національних ЗМІ “Змінити себе – змінити світ” на краще висвітлення питань, що стосуються подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила керівник проекту ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» Оксана АБОВСЬКА.

Організатори конкурсу ставлять за мету підвищити обізнаність представників ЗМІ щодо новітніх тенденцій розвитку системи охорони здоров’я в Україні та в країнах Європи, стимулювати журналістів до активного висвітлення цього питання.

Організатори запропонували для майбутніх учасників конкурсу 6 тем: нові тенденції та виклики, з якими стикаються системи охорони здоров’я в країнах ЄС, та можливості для України; роль органів місцевої влади в організації та наданні медичної допомоги; медичне страхування: солідарність, рівність та доступність; роль лікарень у наданні кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги; роль та місце сімейного лікаря у системі надання медичних послуг; розвиток системи охорони здоров’я в існуючих нормативно-правових рамках.

Основні номінації конкурсу: краща телевізійна програма, краща радіопрограма, краща публікація в друкованих ЗМІ, краща публікація в електронних ЗМІ, краща публікація про діяльність проекту ЄС “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні”.

Конкурс триватиме з 1 серпня по 30 листопада, його результати будуть оголошені у грудні 2009 року. Призовий фонд конкурсу становить 70 тис. грн.

Більш детально про умови конкурсу можна дізнатись на сайті проекту ЄС “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні” www.eu-shc.com.ua або на сайті Національної медичної премії www.nmp.org.ua