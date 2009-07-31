Смерть ув’язнених в Кременчуці: закликають до звільнень

Правозахисники закликають звільнити керівництво департаменту з виконання покарань у зв’язку із смертю

Київ. 30 липня. УНІАН. Правозахисники закликають звільнити керівництво Державного департаменту з виконання покарань у зв’язку зі смертю внаслідок отруєння п’яти ув’язнених в Кременчуцькій виправній колонії №69.

Про це йдеться в заяві Вінницької правозахисної групи, текст якої має УНІАН.

"Попри широко поширене жорстоке і нелюдське поводження із засудженими по усій Україні, регулярні катування та побиття людей, які знайшли своє підтвердження в багатьох рішеннях Європейського суду з прав людини щодо України, керівництво української пенітенціарної системи не справляється із покладеними на нього законом завданнями щодо забезпечення безпеки та збереження здоров‘я засуджених, їхнього перевиховання та соціальної реабілітації", - сказано у заяві.

На думку правозахисників, вживання алкогольних напоїв, наркотиків, обіг заборонених предметів у пенітенціарних установах є "симптомами корупції та дезорганізації в діяльності Державного департаменту України з питань виконання покарань". "Ігноруючи надані нещодавно законом повноваження щодо формування керівництва державної кримінально-виконавчої служби, уряд України залишається байдужим до сигналів про масові та грубі порушення прав людини та законів в системі виконання покарань. Не звертає увагу уряд і на те, що пенітенціарна система залишається повністю непрозорою щодо цивільного демократичного контролю та недоступною для безкоштовної правової допомоги особам, які там перебувають", - заявляє Вінницька правозахисна група.

Правозахисники закликають Кабінет міністрів України звільнити голову Державного департаменту України з питань виконання покарань Василя КОЩИНЦЯ, а також його заступників Миколу ІЛЬТЯЯ та Наталію КАЛАШНИК із займаних посад.

Також Вінницька правозахисна група просить Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ невідкладно відкрити провадження за фактом можливого масового порушення прав засуджених колонії №69.

Як повідомляв УНІАН, в колонії №69 під Кременчуком після вживання «коктейлю» з клеєм «Дракон» померло 5 осіб. За даними Держдепартаменту з питань виконання покарань, ще четверо засуджених перебувають в лікарні.

Прокуратура Полтавської області порушила кримінальну справу за фактом службової халатності, що призвела до смерті ув’язнених у колонії №69.