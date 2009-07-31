Київ: 12 пляжів міста безпечні для відпочинку

В комунальному підприємстві “Плесо” запевняють, що 12 пляжів міста цілком безпечні для відпочинку і не розуміють, чому Київська міська держадміністрація офіційним розпорядженням не підтвердила готовність цих пляжів для прийому відпочиваючих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції за участі генерального директора КП “Плесо” Ігоря СМИКУНА та його заступників.

“На сьогодні в Києві визначено 29 зон відпочинку з місцями для купання. Традиційно ті 12 пляжів, які з радянських часів існували в Києві, – найпопопулярніші: на Венеціанському острові, Молодіжний та ін. – вони сьогодні придатні для купання, для прийому водних процедур і перебувають нормальному стані, який дозволяє безпечно перебувати там відпочиваючим”, - заявив І.СМИКУН.

Загалом в столиці, за його даними, існує 29 зон відпочинку біля води, до яких входять згадані 12 пляжів, що були створені ще в 1950-60 роки, решта – це нові зони біля водних об’єктів, що створені останніми роками.

Говорячи про ці об’єкти, І.СМИКУН зазначив, що вони не відповідають усім вимогам, що висуваються до пляжів, але “Плесо” не може поліпшити їхні умови, бо мова йде про швидкість течії, стан дна водойми, розміщення поряд промислових підприємств тощо.

У свою чергу, присутній на прес-конференції комерційний директор КП “Плесо” Володимир ОСТАПЕНКО зауважив, що міжвідомча комісія, яка щороку перевіряє готовність зон відпочинку біля води до прийому відпочиваючих, цьогоріч також здійснила об’їзд всіх об’єктів та надала позитивні висновки:

“Перед початком сезону 2009 р була така комісія. Об`їхали всі пляжі, які можна було об`їхати, на катерах. Вони всі були з висадкою на територію. І наступна група – дуже велика, близько 40 чоловік, провела об`їзд на закритих водоймах (озерах) зон купання. І вона визначила задовільний стан пляжів для початку пляжного сезону. Там цілий комплекс робіт був: там МНСники були і санстанція, і управління з благоустрою... Так починається тепер пляжний сезон замість паспортів (санітарних паспортів – УНІАН)”, - запевнив В.ОСТАПЕНКО.

Разом із тим, керівництво підприємства не змогло пояснити, чому цього року КМДА не видало відповідне розпорядження про безпечні зони відпочинку біля води в столиці.

На прес-конференції комерційний директор також порушив питання щодо звинувачень на адресу “Плеса” у виділенні землі поблизу водойм різним структурам.

“Окрім очисних споруд, на які ми маємо державний акт на землю, вся інша земля передана “Плесо” в повне господарське відання. Це значить, що ми можемо її прибирати, чистити, обслуговувати, але ніяких прав на цю землю щодо передачі іншим об’єктам ми не маємо. Згідно з законом, тільки рішення сесії Київради, оскільки це земля територіальної громади, є підставою для оренди чи взяття на баланс, або продажу... (землі)”, - наголосив В.ОСТАПЕНКО.

За його словами, у підприємства є такі договори відповідно до рішення Київради, але їх небагато.

“Тому ніякої роздачі пляжів, не було, нема й не може бути згідно законодавства України”, - заявив представник “Плеса”, додавши, що підприємство також немає жодного відношення і до споруд, що будуються на захисних смугах.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня керівництво Києва оголосило керівнику КП «Плесо» І.СМИКУНУ догану за погану роботу, а також дало один місяць на виправлення критичної ситуації з підготовкою міських пляжів та зон відпочинку до літнього сезону 2009 року.

Коментуючи рішення колегії, А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що підготовка пляжів і зон відпочинку до літнього сезону є критичною і незадовільною, і такою, «що може призвести до повної зупинки роботи зон відпочинку і пляжів».

А.ГОЛУБЧЕНКО після колегії також розкритикував роботу директора КП «Плесо» щодо забезпечення роботи підприємства в цілому, включаючи кадрову політику, вирішення технічних, фінансових питань. Він додав, що якщо через місяць робота з підготовки пляжів буде визнана незадовільною, то ставитиметься питання про звільнення І.СМИКУНА.