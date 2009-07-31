Магазинне м'ясо небезпечне для нирок

Сирі м`ясні продукти, що містять харчові добавки і високий рівень фосфору і калію, можуть бути шкідливі для здоров`я людей з нирковими захворюваннями. Пацієнти з порушеннями роботи нирок повинні стежити за дієтичним споживанням фосфату, щоб рівні вітаміну в крові не підвищувалися.

Це важливо, оскільки завищені концентрації фосфату зумовлюють передчасну смерть хворих, пояснюють американські лікарі. Свіже м`ясо - одне з головних джерел фосфору і калію. Часто в м`ясо, що продається в будь-якому супермаркеті, додають харчові речовини.

Як встановили хіміки Університету медицини і стоматології Нью-Джерсі і медичної школи Роберта Вуда Джонсона, м`ясо з харчовими добавками в середньому має на 28% вищу концентрацію фосфатів, а в деяких випадках - на всі 100%. Вміст калію в м`ясі варіювався.

newsland.ru