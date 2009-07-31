Грип A/H1N1/: більшість жертв були важкими хворими

У Міністерстві охорони здоров`я Таїланду сьогодні повідомили, що "більшість жертв грипу A/H1N1/ страждали на важкі хронічні захворювання". "За нашими даними, серед 66 загиблих від вірусу A/H1N1/ в Таїланді, 41 людина страждало на важкі хронічні захворювання, включаючи хвороби серця і судин, онкологічні захворювання, діабет, ниркову недостатність, ожиріння", - вказали у відомстві.

"У інших пацієнтів не було виявлено патологій, проте невчасне звертання в госпіталь і самолікування привело до летального результату", - відзначили в міністерстві. Крім того, лікарі повідомили про намір "одержати дозвіл у родичів загиблих на ретельну експертизу для виявлення причин і впливу вірусу на організм людини".

ami-tass.ru