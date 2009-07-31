Більш як 60 осіб отруїлися шаурмою

У Росії (Калінінград) виявлені масові захворювання людей після вживання шаурми. Проводиться дослідча перевірка. Про це повідомили сьогодні в Слідчому комітеті при прокуратурі РФ.

"З 27 по 29 липня 2009 року 66 чоловік звернулися по медичну допомогу у зв`язку з кишковою інфекцією. У 27 потерпілих вже виявлені ознаки сальмонельозу", - сказали в СКП. За попередніми даними, всі потерпілі вживали в їжу шаурму, придбану в розташованому на вулиці 9-го Квітня торговому павільйоні, що належить індивідуальному підприємцеві.

Слідчі органи СКП РФ по області Калінінграда проводять дослідчу перевірку на предмет наявності складу злочину. Якщо провина підприємця буде доведена, то йому загрожує або крупний грошовий штраф або позбавлення волі на строк до п`яти років.

gazeta.ru