У Китаї роблять 13 млн абортів на рік

У Китаї реєструється 13 млн. абортів в рік. Про це повідомляє газета China Daily з посиланням на результати досліджень

На думку експертів, дана ситуація є неприйнятною і потребує виправлення, в першу чергу за рахунок посилення статевого виховання серед молоді.

Як заявила газеті керівник одного з підрозділів Комісії зплануванню сім`ї У Шанчунь, лише близько 50% жінок, що пройшли через процедуру аборту знали, як запобігти небажаній вагітності.

Зазначимо, у Британії мільйони фунтів витрачаються на програму по боротьбі з абортами - проводяться уроки статевого виховання, школярки мають можливість безкоштовно отримати протизаплідні засоби. Однак, як зазначають контрольні органи, в результаті цієї програми кількість абортів серед неповнолітніх дівчат тільки збільшилася.

ua.korrespondent.net