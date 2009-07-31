Півтори сотні осіб отруїлися парфюмерними парами

Майже півтори сотні чоловік постраждали від дії невідомого парфюмерного виробу в банку міста Форт-Уорт /штат Техас/. Інцидент відбувся в довідково-інформаційному центрі відділення "Бенк оф Америка", де люди несподівано почали скаржитися на запаморочення і сухість в роті. Спочатку виникли підозри, що в приміщенні якимсь чином скупчився чадний газ або якісь інші токсичні пари.

А почалося все з того, що два співробітники банку поскаржилися на запаморочення після того, як їх колега бризнув на себе якимсь парфюмерним виробом. У решти потерпілих схожі відчуття виникли відразу ж після оголошення, що прозвучало, що люди з аналогічними симптомами повинні терміново покинути будівлю і вийти на свіже повітря.

Яким же виробом парфюмерної індустрії "обробив" себе винуватець інциденту, залишається поки загадкою. Розгадати її належить слідчим, яким доручено розібратися в тому, що відбулося.

allhotnews.ru