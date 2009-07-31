Дуже багато солодкого шкодить пам'яті

Хто з нас в дитинстві не чув від батьків: «треба їсти цукор, а то мізки працювати не будуть». Але тепер учені спростували цю мудрість поколінь – виявилось, що раціон харчування з високим вмістом фруктози - різновидом цукру, який міститься в більшості продуктів і напоїв, - негативно впливає на просторову пам`ять.

Згідно висновків біологів Університету штату Джорджія /США/ і Університету Ватерлоо /Онтарио, Канада/, що проводили випробування на лабораторних щурах, дуже багато цукру в харчових продуктах погіршує функції пам`яті. Фруктоза в харчуванні тварин становить 60% калорій дня.

Для отримання необхідної для організму кількості фруктози досить з`їсти лише одне яблуко в день, стверджують терапевти, але слід утримуватися від підсолоджених газованих напоїв і великої кількості звичайного цукру в харчуванні.

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