Ожиріння руйнує суглоби

Зайва вага пов`язана з швидкою втратою хряща, визначили американські ортопеди Університету Бостона. Фізіологи спостерігали за здоров`ям понад 3 тис. чоловік від 50 до 79 років. Серед різних чинників ризику ожиріння було головною причиною прогресивного руйнування колінного суглоба: збільшення індексу маси тіла на одну одиницю сприяло втраті хрящової тканини на 11%. Крім того, люди з надмірною вагою частіше розвивали остеоартрит.

Остеоартрит може прогресувати у надмірно повних людей поволі, але несе в собі небезпечні наслідки для здоров`я, що доходять до інвалідності. Фахівці встановили, що люди, які страждають від ожиріння, знаходяться у високому ступені ризику для хвороби і швидкого зменшення кісткової маси зокрема. Надалі медики спробують з`ясувати, чи допоможе інтенсивне схуднення позбавитися пошкодження сполучної хрящової тканини і розвитку захворювань суглобів.

newernews.ru