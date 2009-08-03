В Херсонській області від укусу гадюки постраждав чоловік
08:59, 03 серпня 2009Країна
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Потрапив до лікарні
В Херсонській області 72-річний чоловік потрапив до реанімації після укусу гадюки.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні МНС в області, 29 липня о до Скадовської районної лікарні потрапив 72-річний місцевий житель з діагнозом «укус гадюки». Зараз він перебуває в реанімації у стані середньої тяжкості.
Загалом, цього року внаслідок укусів гадюк в області постраждали 6 осіб.
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