На Харківщині ліквідували розлив 200 літрів пестицидів
09:17, 03 серпня 2009Країна
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СЕС взяла проби грунту
До МНС надійшла інформація про те, що в селі Кун’є Ізюмського району Харківщини, під час вивезення із зернового току „Золота Нива” приватним підприємцем рідини у пластикових ємностях по 200 літрів, з однієї ємності вона вилилася на поверхню ґрунтової дороги.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, місце розливу рідини, запах якої нагадує пестициди, оброблено і засипано шаром грунту. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Фахівцями районної СЕС взяті проби для проведення аналізу грунту. Правоохоронними органами проводиться розслідування. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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