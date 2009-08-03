На Харківщині ліквідували розлив 200 літрів пестицидів

До МНС надійшла інформація про те, що в селі Кун’є Ізюмського району Харківщини, під час вивезення із зернового току „Золота Нива” приватним підприємцем рідини у пластикових ємностях по 200 літрів, з однієї ємності вона вилилася на поверхню ґрунтової дороги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, місце розливу рідини, запах якої нагадує пестициди, оброблено і засипано шаром грунту. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Фахівцями районної СЕС взяті проби для проведення аналізу грунту. Правоохоронними органами проводиться розслідування. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.