Чим корисний мелений часник

Вперше медики знайшли докази, що свіжий мелений часник володіє могутнішими позитивними властивостями для серцевого захисту, ніж сушений овоч. Також учені спростовують широко поширену думку, що користь часнику полягає у високому вмісті в його складі антиоксидантів, передає АМИ-ТАСС.

Згідно відкриттю дослідників з Університету Коннектікуту, сила часнику пояснюється в основному ефектами сірководню - хімічної речовини, що розслабляє кровоносні судини при вживанні і формується після того, як часник ріжуть або подрібнюють.

При проведенні експерименту на щурах, було відмічено, що гризуни, що одержували свіжомелений часник, були захищені від серцевого нападу. Американські кардіологи стверджують, що часник у такому вигляді скоротив збиток від браку кисню, відновив кровотік в аорті і підвищив тиск в лівому шлуночку серця щурів.

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