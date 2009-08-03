Темінь посилює депресію

Недолік сонячного світла пов`язаний із зниженням когнітивних функцій у людей, які страждають від депресії. До такого висновку учені дійшли, порівнявши кількість сонячного світла в різних регіонах США і поширеність когнітивних розладів, повідомляє видання "Здоров`я України". Дані нового дослідження опираються на інформацію з погодних супутників NASA.

Шіа Кент, з університету Алабами в Бірмінгемі (Великобританія) очолив команду дослідників, що вивчають взаємозв`язки між депресією, когнітивними функціями і сонячним світлом. "Ми з`ясували, що серед тих з 14474 учасників нашого дослідження, у яких спостерігається депресія, недолік сонячного світла пов`язаний з набагато більшою ймовірністю розвитку когнітивних розладів", - заявив учений.

Виявлений зв`язок достатньо виражений. Ці дані, що виявили не тільки вплив погоди на настрій людини, але і на її когнітивні функції, можуть знайти дуже важливе застосування в лікуванні депресії, і особливо в її сезонних варіацій.

health-ua.com