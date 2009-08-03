Половина курців не одержують задоволення від сигарет

Тільки 50% курців палять з тієї причини, що їм це подобається, стверджує британський центр вивчення раку Cancer Research UK.

Про це пише The Independent.

47% учасників опитування зізналися, що палять для того, щоб упоратися із стресом.

Серед інших вказаних причин: куріння допомагає боротися із зайвою вагою, полегшує соціалізацію, заглушає біль.

"Для підвищення ефективності програм по відвиканню від куріння важливо розуміти, чому люди палять. Ці результати показують, що пристрасть до нікотину - складне явище", - відзначає Джин Кінг з Cancer Research UK.

inopressa.ru