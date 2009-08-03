Половина курців не одержують задоволення від сигарет
10:41, 03 серпня 2009Країна
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Чому люди курять?
Тільки 50% курців палять з тієї причини, що їм це подобається, стверджує британський центр вивчення раку Cancer Research UK.
Про це пише The Independent.
47% учасників опитування зізналися, що палять для того, щоб упоратися із стресом.
Серед інших вказаних причин: куріння допомагає боротися із зайвою вагою, полегшує соціалізацію, заглушає біль.
"Для підвищення ефективності програм по відвиканню від куріння важливо розуміти, чому люди палять. Ці результати показують, що пристрасть до нікотину - складне явище", - відзначає Джин Кінг з Cancer Research UK.
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