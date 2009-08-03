Київ: керівнику КП “Плесо” винесено догану - за пляжі

Генеральному директору комунального підприємства “Плесо” Ігорю СМИКУНУ за погану роботу винесено догану від міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив в.о. голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

“СМИКУН отримав догану. Розпорядження підписано і вчора вийшло, як і було вирішено на минулій колегії, за пляжі та за все те, що там (на підприємстві відбулося - УНІАН)”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він повідомив, що за два тижні відбудеться засідання колегії КМДА, на якому планується заслухати І.СМИКУНА щодо виконання рішень минулого засідання колегії.

На запитання журналістів, які пляжі на сьогодні безпечні для відпочинку, А.ГОЛУБЧЕНКО відповів: “Повністю ще не одного, на превеликий жаль”.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня на засіданні колегії КМДА було оголошено, що керівнику КП «Плесо» І.СМИКУНУ буде винесено догану за погану роботу, зокрема, з підготовки міських пляжів до літнього сезону. Керівництво міста дало йому один місяць на виправлення недоліків.

Коментуючи рішення колегії, А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що підготовка пляжів і зон відпочинку до літнього сезону є критичною і незадовільною.

А.ГОЛУБЧЕНКО після колегії також розкритикував роботу директора КП «Плесо» щодо забезпечення роботи підприємства в цілому, включаючи кадрову політику, вирішення технічних, фінансових питань.

Вчора, 30 липня, на прес-конференції керівництво “Плесо” запевнило, що 12 пляжів міста цілком безпечні для відпочинку. Також І.СМИКУН зауважив, що не розуміє, чому Київська міська держадміністрація офіційним розпорядженням не підтвердила готовність цих пляжів для прийому відпочиваючих.

І.СМИКУН зазначив, що в столиці загалом 29 зон відпочинку. Говорячи про решту зон для купання він зазначив, що ці території не відповідають усім нормам, що висуваються до пляжів, але “Плесо” не може поліпшити їхні умови, бо мова йде про швидкість течії, стан дна водойми, розміщення поряд промислових підприємств тощо.

У свою чергу, присутній на прес-конференції комерційний директор КП “Плесо” Володимир ОСТАПЕНКО зауважив, що міжвідомча комісія, яка щороку перевіряє готовність зон відпочинку біля води до прийому відпочиваючих, цьогоріч також здійснила об’їзд всіх об’єктів та надала позитивні висновки щодо їх стану.