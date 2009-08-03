Луганщина: на оздоровлення дітей з облбюджету виділено 5 млн грн

В Луганській області цього року на оздоровлення дітей з обласного бюджету виділено майже 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні перший заступник начальника Управління у справах сім’ї, молоді і спорту Луганської облдержадміністрації Олександра ЛИТВИНЕНКО на обласній Координаційній раді з питань відпочинку й оздоровлення дітей та молоді за підсумками проведення літньої оздоровчої кампанії в червні-липні 2009 року.

За словами О.ЛИТВИНЕНКО, поточного року з обласного бюджету було виділено 808,6 тис. грн. на підготовку дитячих установ оздоровлення і відпочинку до роботи і 4 млн. 729,8 тис. грн. безпосередньо на проведення літньої оздоровчої кампанії.

При цьому, за її словами, з місцевих бюджетів профінансовано 4 млн. 581 тис. 600 грн. із запланованих 6 млн. 178 тис. грн., залучено понад 66 млн. 326 тис. 700 грн. позабюджетних коштів. Крім того, 8 млн. 579 тис. грн. виділено Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Як повідомила О.ЛИТВИНЕНКО, за прогнозними показниками, влітку 2009 року планується охопити оздоровленням і відпочинком 161 тис. 532 дитини шкільного віку, що становить 83% від загальної кількості таких дітей (у 2008 році – 174 тис. 602 дитини (83,7%)).

Станом на 30 липня уже відпочили й оздоровилися майже 116 тис., або 67,2% від загального числа дітей шкільного віку.