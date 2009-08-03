Як розпізнати "нітратні" кавуни?

У багатьох містах офіційно стартував «кавуновий сезон». Але ще до цієї події товариство захисту прав споживачів «Громадський контроль» провело перевірку якості кавунів, які продаються в магазинах. Отримані результати буквально шокували перевіряльників. Практично у всіх кавунах вміст нітратів перевищив норму удвічі. В одному кілограмі кавуна допускається вміст не більш як 60 міліграмів нітратів. У тих же смугастих ягодах, які потрапили в лабораторію «Громадського контролю», цей показник доходив до 130 міліграмів. При цьому найменшу кількість небезпечних для здоров`я солей азотної кислоти містив найблідіший і явно незрілий на вигляд кавун.

Якщо ж поласувати кавуном, ну, дуже хочеться, вміст нітратів можна перевірити наступними чином: уважно придивитися до плоду, у «нітратного» кавуна м`якоть інтенсивно червоного кольору з легким фіолетовим відтінком, а волокна, які йдуть від серцевини до скоринки, не білі, як у хороших кавунів, а жовтуваті. Якщо ви разітрете шматочок кавуна в склянці води, вона повинна просто помутніти. Це означає, що плід добрий. Якщо почервоніла або порозовіла - перед вами ягода, перегодована нітратами. Розрізати кавун, оглянути зріз: у «шкідливого» поверхня зрізу гладка, у хорошого - крупинчаста.

nr2.ru