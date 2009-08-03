Київ: виявили порушення в дитячих оздоровчих таборах

Працівники столичної прокуратури спільно з пожежними, санітарно-епідеміологічною службою та Державного комітету з промислової безпеки й охорони праці виявили низку порушень в ряді оздоровчих дитячих таборів і закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі київської прокуратури, перевірка охопила 12 таборів із денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів та 11 дитячих оздоровчих таборів, розташованих у Києві та області.

З’ясувалося, що статутними положеннями усіх перевірених таборів вік дітей, які мають право на перебування в них, обмежено 14-15 роками. Втім у Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» чітко вказано, що приймати до зазначених закладів потрібно дітей віком від 7 до 18 років.

Крім того, санітарно-технічний стан окремих оздоровчих закладів незадовільний. У них не створено умов для дотримання особистої гігієни – відсутнє гаряче водопостачання.

Також виявлено порушення в організації харчування. В раціоні допускається використання рибних консервів, піци тощо – продуктів, які спільним наказом Міносвіти та МОЗ заборонені для вживання дітьми в організованих колективах. Продукти зберігаються з порушеннями санітарних норм.

За результатами перевірки столична прокуратура внесла директорам дитячих закладів 12 документів реагування – із вимогою усунути допущені порушення. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 осіб.

Впродовж перших літніх місяців у Києві оздоровлено майже 50 тис. дітей, із них більш як 15 тис. належать до пільгових категорій.