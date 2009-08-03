У Китаї - спалах легеневої чуми

Китайська влада закрила на карантин ціле місто через спалах легеневої чуми, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство "Чжунго синьвеньше".

Спалах смертельно небезпечного захворювання стався в 10-тисячному місті Цзикетань у провінції Цинхай на північному заході КНР. Від чуми там вже померли дві людини, захворювання діагностовано ще у 10 пацієнтів.

Легенева чума має більш гострий, ніж решта форм, перебіг хвороби і відрізняється вищою летальністю. Основні переносники захворювання – гризуни і комахи, що харчуються їх кров`ю. Зараз в ураженому чумою районі масово знищують щурів, мишей-полівок, кліщів та інших тварин, здатних поширювати хворобу.