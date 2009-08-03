У Херсонській області змія укусила 10-річного хлопчика

У селі Строганівка Чаплинського району 1 серпня змія укусила 10-річного хлопчика.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, дитину, яку змія укусила в стегно, доставлено до херсонської обласної дитячої лікарні.

Стан дитини – середньої тяжкості.