У Херсонській області змія укусила 10-річного хлопчика

12:51, 03 серпня 2009
Країна
2

Стан – середньої тяжкості

У селі Строганівка Чаплинського району 1 серпня змія укусила 10-річного хлопчика.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, дитину, яку змія укусила в стегно, доставлено до херсонської обласної дитячої лікарні.

Стан дитини – середньої тяжкості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter