У Херсонській області змія укусила 10-річного хлопчика
12:51, 03 серпня 2009Країна
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Стан – середньої тяжкості
У селі Строганівка Чаплинського району 1 серпня змія укусила 10-річного хлопчика.
Про це УНІАН повідомили сьогодні в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, дитину, яку змія укусила в стегно, доставлено до херсонської обласної дитячої лікарні.
Стан дитини – середньої тяжкості.
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