Виявили новий штам вірусу ВІЛ
13:41, 03 серпня 2009Країна
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Відкриття французьких вчених
Французькі учені виявили новий штам вірусу, що спричинює ВІЛ.
За їх словами, він передається людині від горил. Три відомі досі штами вірусу передалися людині від шимпанзе, передає Бі-Бі-Сі.
Дослідники, що опублікували про це статтю в американському журналі Nature Medicine, зазначають, що це відкриття наголошує на необхідності пошуку нових варіантів вірусу ВІЛ, особливо у Центральній і Західній Африці.
Вважається, що саме там понад століття тому стався міжвидовий перехід вірусу ВІЛ від шимпанзе до людини.
Новий штам вірусу ВІЛ було виявлено у жінки з Камеруну, яка не має симптомів СНІДу.
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