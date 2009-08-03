Грудне вигодовування: Життєво важливий захід при надзвичайних ситуаціях. Ви готові?

З 1 по 7 серпня 2009 р. ВООЗ разом з Всесвітнім альянсом підтримки грудного вигодовування проводить Всесвітній тиждень грудного вигодовування. Тема цього року підкреслює високу значущість грудного вигодовування як життєво важливого заходу, особливо при надзвичайних ситуаціях.

Грудне вигодовування при надзвичайних ситуаціях врятовує життя

Твердим підтвердженням життєво важливої ролі грудного вигодовування під час надзвичайних ситуацій служать фактичні дані і методичне керівництво. Глобальна стратегія по годуванню дітей грудного і раннього віку містить опис дій, направлених на поліпшення харчування дітей грудного і раннього віку при надзвичайних ситуаціях. У всіх випадках якнайкращим способом попередження недостатності харчування і смертності серед дітей грудного і раннього віку є використання винятково грудного вигодовування, починаючи з першої години після народження дитини (без додавання яких-небудь інших продуктів харчування або рідин, окрім грудного молока, навіть води) до досягнення ними шестимісячного віку і продовження практики грудного вигодовування з додаванням інших продуктів харчування у віці до двох років або старше.

Захист і підтримка грудного вигодовування

На жаль, широко поширено помилкове уявлення, що стрес або неадекватне харчування, що зазвичай мають місце при надзвичайних ситуаціях, можуть робити несприятливий вплив на здатність матері успішно здійснювати грудне вигодовування. У програмах новин з районів лиха нерідко повідомляється про те, що після народження дітей матері "не можуть продукувати достатню кількість грудного молока". Незатребуване або безконтрольне надання замінників грудного молока може перешкодити використанню грудного вигодовування, і його слід уникати. Натомість необхідно приділяти увагу активному захисту і підтримці грудного вигодовування шляхом, наприклад, створення "куточків" безпеки для матерів і грудних дітей, проведення індивідуального консультування і материнської взаємопідтримки.

Для забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій лікарні і інші служби охорони здоров`я повинні мати в своєму розпорядженні кваліфікованих медичних працівників, які зможуть допомогти матерям застосовувати грудне вигодовування і долати труднощі.

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