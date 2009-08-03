Переваги пісочної терапії

Ви, напевно, помічали, що не тільки діти, але і дорослі, опинившись на пляжі, раптом починають захоплено будувати замки з піску? І це невипадково.

Психотерапевти стверджують: заняття з піском мають саме благотворний вплив на психіку людини - рятують від негативних емоцій, переживань і навіть допомагають знайти шляхи вирішення проблем.

Сила піску

Згадайте, як приємно ходити босоніж по піску, занурювати в нього руки і пропускати порох крізь пальці. Ці дрібні частинки активізують чутливі нервові закінчення на кінчиках пальців і долонях.

Пісок - це природний матеріал, що володіє власною енергетикою. У порівнянні з іншими матеріалами для творчості - глиною, пластиліном, фарбами - він має ряд переваг.

Створення пісочних композицій на відміну, наприклад, від малюнка не вимагає особливих умінь. Зробити щось не так неможливо, що особливо важливо для тих, хто звик строго оцінювати себе. Пісочні ігри підходять тим, кому важко перетворити свої переживання в слова - наприклад тому, що вони дуже гострі та болючі або просто тому, що людина не володіє даром красномовства.

Але навіть якщо психолога немає поруч, ви можете скористатися самотерапією, особливо якщо вас щось турбує. Вистави на піску - дуже дієвий спосіб розслабитися, зарядитися оптимізмом і «зарити» в землю негативну енергію.

На пляжі і вдома

За пісочною терапією їхати на пляж не обов`язково. Пісочницю можна спорудити в «домашніх умовах».

«Звичайно використовується дерев`яний ящик розміром 50х70 см, - розповідає психотерапевт Ганна Арутюнян.

Як правило, психотерапевт просить клієнта створити на піску свою країну або свою сім`ю. В залежності від того, які фігурки використовувалися в композиції, можна робити висновки про внутрішні, часто неусвідомлені тривоги, надії, конфлікти людини.

Наприклад, фігурки у вигляді раковин, печер символізують жіноче начало. Якщо жінка поміщає в раковину намистинки, значить, вона або вже вагітна, або планує вагітність. Велика кількість морських тварин може означати наявність серйозних внутрішніх захворювань, про які людина може ще не знати, тому що вони поки що ніяк себе не проявили. У такому випадку можна порадити обстеження у лікарів.

З історії

Вперше в якості «засоби лікування» пісок відкрив швейцарський психоаналітик і філософ Карл Гюстав Юнг. Він стверджував, що «часто руки знають, як розплутати те, над чим марно б`ється розум». А фігурки і замки з піску, створені спонтанно, - це якраз ті символи, за допомогою яких з нами говорить наше несвідоме, показуючи розумові можливості самозцілення.

Спираючись на теорію Юнга, його учениця, психоаналітик Дора Калф, в 50-х роках минулого століття створила пісочну терапію (sand-play - по-англійському «Піщана гра») - метод, який сьогодні психологи та психотерапевти використовують для роботи як з дітьми, так і з дорослими.

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