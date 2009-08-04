Чому сонячні промені небезпечні для жінок?

Ультрафіолетове випромінювання пов`язане з розвитком деяких аутоіммунних захворювань у жінок, за даними дослідження Національного інституту навколишнього середовища, здоров`я і наук /NIEHS, США/.

Фахівці виявили, що жінки, що проживають в містах з високим рівнем сонячної активності, частіше розвивають аутоіммунну мускульну хворобу під назвою міозит або хвороба Вагнера, що характеризується м`язовою слабкістю. За словами медиків, жінки частіше за чоловіків одержують діагноз багатьох аутоіммунних розладів, але причини даної асоціації були неясні. Передбачається, що жіночий організм інакше реагує на сонячні промені і таким чином більш схильний до аутоіммунних порушень.

Лабораторні тести на мишах показали, що у жіночих особин під впливом сонця швидше з`являється шкірне запалення. Дерматоміозит і поліміозит, відмічені у жінок через вплив сонця, є аутоіммунними захворюваннями, при яких імунна система організму атакує тканини м`язів, шкіри і іноді інші тканини тіла. Дерматоміозит зазвичай супроводжується відмітним червонувато-фіолетовим висипом на верхніх повіках або на суглобах. Дослідники зробили висновок, що жінки генетично сприйнятливіші до аутоіммунних хвороб.

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