Чим корисний цинк

Кожен знає, що вітаміни "від А до цинку" мають важливе значення для підтримки хорошого здоров`я. Тепер американські лікарі виявили терапевтичний потенціал цинку для боротьби з небезпечними інфекціями.

Зокрема, медики Університету Флоріди виявили, що цинк не тільки сприяє нормальній роботі імунної функції нашого організму, але і підвищує активацію Т-клітин, відповідальних за знищення вірусів і бактерій. Відкриття показало, що цинк значно скорочує тривалість і серйозність дитячої діареї, інфекцій нижніх дихальних шляхів, а також зменшує ризик захворюваності малярією і істотно зміцнює імунітет в літньому віці.

ami-tass.ru