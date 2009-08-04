Хлібна скоринка ...вбереже від раку

Унікальні лікувальні властивості виявлені у звичайної засмаженої хлібної скориночки. Як встановили учені з індійського університету Аннамалай, в ній містяться активні хімічні речовини, які перешкоджають росту ракових клітин, в першу чергу, в шлунково-кишковому тракті організму.

В ході експериментів на щурах учені встановили, що поїдання хлібних кірок на 72 проц знижує ймовірність появи злоякісних пухлин.

Проте, поки в світовій науці немає повного розуміння того, яким чином діють антиоксиданти, що містяться в хлібній кірці.

Нинішні дослідження фахівців з індійського університету підтвердили правильність висновків німецьких учених, які ще в 2002 році повідомили про особливі властивості хлібної кірки в боротьбі з раковими клітинами.

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