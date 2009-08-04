Очні краплі замінять контактними лінзами

Контактні лінзи з лікарською "начинкою" можуть серйозно полегшити життя хворим, страждаючим глаукомою і іншими очними захворюваннями, зробивши непотрібними традиційні очні краплі.

Автор оригінальної ідеї і керівник дослідницького проекту, доктор медичних наук Деніел Кохейн з госпіталю Бостона для дітей, стверджує, що штучні лінзи значно кращі за очні краплі, оскільки забезпечують постійний притік в око правильних доз ліків. За його словами, при користуванні краплями, око в змозі поглинути, як правило, лише близько 1 проц необхідної дози. Решта частини ліків або розтікається по щоках хворого, або змивається рефлекторним сльозовиділенням, або розсівається в результаті мимовільного моргання. Свої висновки він висловлює в журналі "Дослідницька офтальмологія і візуальна наука /Investigative Ophthalmology & Visual Science/, який видається американською Асоціацією досліджень у галузі зору і офтальмології /ARVO/.

Таким чином, як затверджує Кохейн, штучні лінзи можуть вирішити головну проблему, з якою стикаються хворі, страждаючі очними захворюваннями, - дотримання наказаного лікарем режиму прийому ліків.

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