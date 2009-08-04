В Івано-Франківській області отруїлись 9 осіб
11:27, 04 серпня 2009Країна
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Весілля у кафе
На Івано-Франківщині до інфекційного відділення Городенківської райлікарні з ознаками харчового отруєння 3 серпня були госпіталізовані 9 жителів села Семаківці, які 1 серпня святкували весілля в кафе. Усього в урочистому заході брали участь 140 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню тяжкості.
Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
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