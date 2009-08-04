На Тернопільщині від удару блискавки загинув чоловік

На Тернопільщині внаслідок удару блискавки загинув 38-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, трагедія сталася учора під час негоди в с. Красне Гусятинського району о 18.15.

Чоловік пас худобу на відкритій місцевості. Травми, отримані ним від удару блискавки, виявилися смертельними.

Крім того, внаслідок ударів блискавки учора в області загорілися три житлові будинки у різних селах.