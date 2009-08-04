На Тернопільщині від удару блискавки загинув чоловік
11:29, 04 серпня 2009Країна
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І загорілися три житлові будинки
На Тернопільщині внаслідок удару блискавки загинув 38-річний чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, трагедія сталася учора під час негоди в с. Красне Гусятинського району о 18.15.
Чоловік пас худобу на відкритій місцевості. Травми, отримані ним від удару блискавки, виявилися смертельними.
Крім того, внаслідок ударів блискавки учора в області загорілися три житлові будинки у різних селах.
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