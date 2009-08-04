Червоне сухе вино ефективне при запаленнях

Шотландські медики встановили, що ресвератрол, що міститься в сухому червоному вині, працює як прекрасний терапевтичний препарат для блокування запалень, виразкових формувань і деяких інших небезпечних утворень у внутрішніх органах людини."Сильні гострі запальні захворювання, такі як сепсис, дуже важко лікувати, і багато хто вмирає щодня через відсутність лікування", - сказав Аліріо Мелендес, керівник дослідження.

Ресвератрол є природною речовиною, що виділяється деякими рослинами як захисна реакція проти паразитів, таких як бактерії або гриби. Раніше ресвератрол був синтезований штучно і продається як біологічно активна добавка, основною сировиною для якої є Горець японський (Polygonum cuspidatum). У експериментах з мишами і щурами були виявлені протиракові, протизапальні і інші позитивні ефекти. Втім, до цих пір більшість цих результатів поки що не були підтверджені на людях.

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