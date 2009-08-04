Їжа "відключає" мозок

Британські учені довели, що середземноморська, переважно іспанська, традиція сієсти має глибокі фізіологічні передумови. Дослідники з Університету Манчестера виявили, що клітини мозку, що відповідають за стан неспання, "вимикаються" після їжі, повідомляє MIGnews.com.

Це відкриття може зіграти важливу роль в розробці методів лікування ожиріння і харчових розладів, а також у вивченні нарколепсії. В результаті дослідження фахівці з`ясували, що люди, як і тварини, стають сонливими і менш активними після їжі. Підвищення рівня глюкози в крові призводить до того, що певні клітини мозку перестають посилати сигнали, що примушують організм не спати, пояснили учені.

Група учених з`ясувала, що глюкоза діє на клітини, синтезуючі орексин (гормон, що впливає на сон і неспання). Неправильна робота цих клітин може привести до нарколепсії (неконтрольованого засипання) і ожиріння. Є дані, що ці клітини також грають роль в процесі навчання, у формуванні залежностей, впливають на поведінку, направлену на отримання задоволення.

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