Погода в Україні на завтра

5 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише у західних областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза, в Карпатах та на Закарпатті подекуди сильні зливи, град. Вітер північний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-35°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°. По Києву температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

4 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 22°.