Через загрозу чуми одеські епідеміологи контролюють корабель

Побоювання спалаху чуми змусило епідеміологічну службу Одеси перевірити корабель з вантажем зіпсованого м`яса, що причалив в міському порту 31 липня і що вже одержав прізвисько Смердючий Голландець.

Український сухогруз Берікс з 2008 року вісім місяців дрейфував в Чорному морі з 230 тоннами тухлого м`яса на борту. Судно слідувало до Росії. Термін придатності бразильської свинини і китайської курятини закінчився ще в 2005 році.

Крім того, вже на той час судно, яке належить українському судновласникові Інтерфіш Біотех, потребувало ремонту. Проте керівництво жодного українського порту не давало дозволу на розвантаження і ремонт судна, повідомляє Німецька Хвиля.

"Згідно розпорядженню Міністерства транспорту України, Одеський припортовий судоремонтний завод повинен провести необхідний ремонт судна", - заявила прес-секретар Одеського порту Олена Гиряєва.

Тим часом, пише видання, екіпаж Берікса скаржився на брак їжі, води, пального. Пізніше виникла загроза виходу з ладу внутрішньої електромережі, що могло привести до відключення рефрижераторів. До того ж в ЗМІ з`явилася інформація про зараження м`яса африканською чумою. В даний час ситуація узята під державний контроль, відзначили у відомстві.

Як розповів головний санітарний лікар санепідемстанції на водному транспорті Микола Голубятников, була створена міжвідомча урядова комісія, яка і дозволила судну пришвартуватися в Одеському порту, а екіпажу – зійти на берег.

Раніше також повідомлялося, що на судні вже змінився екіпаж. Проте груз поки опломбований і з судна його не розвантажують.

Відзначимо, в Китаї зафіксований спалах чуми. У вівторок влада країни підтвердили три летальні випадки зараження інфекцією.

korrespondent.net