Чим небезпечне зачаття в пробірці?

Американські учені виявили, що штучне запліднення порушує роботу генів, відповідальних за обмін речовин і транспорт поживних сполук (нутрієнтів) в плацентах мишей. Результати дослідження допомагають зрозуміти, чому "діти з пробірки" частіше страждають обмінними порушеннями, такими як ожиріння, артеріальна гіпертонія і підвищений рівень глюкози в крові.

Для з`ясування дії штучного запліднення на обмін речовин потомства учені з Університету Джонса Хопкінса, а також Університетів Цинциннаті і Гаваїв вивчили активність генів, що грають ключову роль у внутріутробному харчуванні дитини, в плацентах трьох груп мишей.

Тварини з першої групи завагітніли природним чином, з другої – за допомогою екстракорпорального запліднення (АЧ), а з третьої – за допомогою ін`єкції сперматозоїдів. У всіх мишей оцінювалася активність генів, що кодують інсуліноподібний чинник зростання 2 (Igf2) і переносники глюкози 1 і 3 (Glut1 і Glut3).

medportal.ru